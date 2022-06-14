Як зберегти пенсію під час окупації: покрокова інструкція

Для збереження пенсій та соціальних виплат пенсіонери, що живуть на окупованих територіях, можуть скористатись спеціальним механізмом через за стосунок "Дія". Таким чином приїздити на підконтрольну територію України не обов’язково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Для збереження пенсії треба оформити "Дія.Підпис" - електронний підпис, який використовується для підписання документів у застосунку "Дія" та онлайн.

Що потрібно для отримання Дія.Підпис

необхідна ID-картка

або

біометричний закордонний паспорт у застосунку Дія.

Термін "Дія.Підпис" - один рік або до моменту його видалення. Створення "Дія.Підпис" - безоплатна послуга.

Як отримати "Дія.Підпис"?

1. Авторизуйтесь у застосунку "Дія".

2. Перейдіть до Меню - "Дія.Підпис".

3. Натисніть Створити.

4. Підтвердьте особу через перевірку за фото, NFC або BankID.

5. Придумайте 5-значний код для Дія.Підпис".

6. Готово! Тепер ви можете підписувати документи в "Дія" та онлайн.

Важливо!

Віддалена електронна ідентифікація здійснюється шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID). Така можливість прирівнюється до фізичної ідентифікації одержувача і дозволяє зберегти пенсійні виплати.