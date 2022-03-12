"Сохранить нацию". Зеленский объяснил, что будет победой для Украины в войне против РФ

"Победа для нас в этой войне - чтобы Украина осталась, украинцы остались, люди чтобы были живые, нация эта чтобы никуда не делась. Но поймите, мы не можем жить и ежедневно поднимать российский флаг, петь гимн этой страны и жить, мы себя съедим изнутри. Это не жизнь, это муки… Поэтому от диалога и переговоров, зависит победа в этой войне. А победа, я уже сказал, - это сохранить нацию. Для меня это победа. Чтобы мы остались свободными и с ценностями, которые мы отстаиваем", - заявил он.