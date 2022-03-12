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"Зберегти націю". Зеленський пояснив, що буде перемогою для України у війні проти РФ

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Київ, Субота 12 березня 2022 17:00
"Зберегти націю". Зеленський пояснив, що буде перемогою для України у війні проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

У війні Росії проти України перемогою для української сторони буде збереження нації. А також свободи для українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для зарубіжних ЗМІ.

"Перемога для нас у цій війні - щоб Україна залишилася, українці залишилися, люди щоб були живі, нація ця щоб нікуди не поділася. Але зрозумійте, ми не можемо жити і щодня піднімати російський прапор, співати гімн цієї країни і жити, ми себе з'їмо зсередини. Це не життя, це муки... Тому від діалогу і переговорів, залежить перемога в цій війні. А перемога, я вже сказав, - це зберегти націю. Для мене це перемога. Щоб ми залишилися вільними і з цінностями, які ми відстоюємо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російські війська можуть захопити Київ, тільки якщо повністю знищать його.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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