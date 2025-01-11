У сьогоднішній ситуації відставка міністра енергетики є недоречною, - нардеп
Енергетики рятують енергетичну галузь і відставка керівництва Міненерго в такій ситуації недоречна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Вікторію Гриб.
"Ситуація, яка виникла в Раді, в мене просто викликає іспанський сором. Іспанський сором знаєте за що? За те, що ми не об'єднуємося зараз, не підтримуємо уряд, не говоримо і не тільки не говоримо, а не бачимо, скільки робить зараз міністр енергетики і енергетики, які рятують просто наш енергетичний фронт, а піднімаємо питання про відставку зараз міністра в такий складний для України час", - сказала вона.
За її словами, як голови підкомітету з енергетичної безпеки, міністер завжди відповідає на дзвінки та запрошення на засідання підкомітету.
Також, на її думку, він докладає значних зусиль, щоб енергетична галузь продовжувала функціонувати.
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