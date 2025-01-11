У сьогоднішній ситуації відставка міністра енергетики є недоречною, - нардеп

"Ситуація, яка виникла в Раді, в мене просто викликає іспанський сором. Іспанський сором знаєте за що? За те, що ми не об'єднуємося зараз, не підтримуємо уряд, не говоримо і не тільки не говоримо, а не бачимо, скільки робить зараз міністр енергетики і енергетики, які рятують просто наш енергетичний фронт, а піднімаємо питання про відставку зараз міністра в такий складний для України час", - сказала вона.

За її словами, як голови підкомітету з енергетичної безпеки, міністер завжди відповідає на дзвінки та запрошення на засідання підкомітету.

Також, на її думку, він докладає значних зусиль, щоб енергетична галузь продовжувала функціонувати.