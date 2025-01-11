В сегодняшней ситуации отставка министра энергетики неуместна, - нардеп
Энергетики спасают энергетическую отрасль и отставка руководства Минэнерго в такой ситуации неуместна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Викторию Гриб.
"Ситуация, которая возникла в Раде, у меня просто вызывает испанский стыд. Испанский стыд знаете за что? За то, что мы не объединяемся сейчас, не поддерживаем правительство, не говорим и не только не говорим, а не видим, сколько делает сейчас министр энергетики и энергетики, которые спасают просто наш энергетический фронт, а поднимаем вопрос об отставке сейчас министра в такое сложное для Украины время", - сказала она.
По ее словам, как председателя подкомитета по энергетической безопасности, министр всегда отвечает на звонки и приглашения на заседания подкомитета.
Также, по ее мнению, он прилагает значительные усилия, чтобы энергетическая отрасль продолжала функционировать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.