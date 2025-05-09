Сьогодні вшановують "теплого" Миколая: як рятували мощі чудотворця

Сьогодні, 9 травня, віряни вшановують день перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая. У народі це свято називають також "теплий", "весняний" або "літній" Миколай.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Чому свято Миколая відзначають двічі на рік

Більшість українців звикли, що день святого Миколая за новоюліанським церковним календарем відзначають взимку - 6 грудня.

Саме в цей день святитель Миколай Чудотворець завершив земне життя та розпочав свій шлях у вічності.

Проте у народі існує також традиція відзначати день "теплого", "весняного" або "літнього" Миколая, який у ПЦУ згадується як день перенесення мощів святителя і чудотворця з Мир Лікійських у місто Барі.

Така народна назва свята пов'язана саме з календарною датою. Тобто і взимку, і навесні вшановують того ж самого святителя, одного з найбільш шанованих святих усіх християн - Миколая Чудотворця.

Чим особлива дата 9 травня

У ПЦУ розповіли, що 9 травня - це дата перенесення святих мощей Миколая зі Сходу на Захід:

з міста Мири у Лікії (поблизу сучасного містечка Демре у провінції Анталія, в Туреччині);

до італійського міста Барі (місто-порт на півдні Італії, яке здавна було заселене греками).

"Ця подія відбулася у 1087 році, але й донині ми її вшановуємо", - нагадали вірянам.

9 травня - "теплий" день вшанування святителя Миколая (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Де помер і був похований Миколай

Українцям нагадали, що святитель Миколай понад чверть століття був архієпископом Мир Лікійських. Саме там він:

завершив свій земний шлях (після нетривалої тілесної хвороби у 335 році від Різдва Христового);

був похований.

У ПЦУ уточнили, що тіло великого святителя та чудотворця Миколая спочивало в Мирах Лікійських майже 700 років.

Навіщо мощі святителя Миколая перенесли

Пізніше до Мир Лікійських "прийшли з руйнівними набігами кочівники та народи мусульманські" - завоювавши майже всі міста Малої Азії та зруйнувавши Мири.

"Як свідчить Передання, одному пресвітеру з італійського міста Барі... уві сні явився святий Миколай і заповів забрати його тіло зі спустошеного міста Мири та перенести до міста Барі", - розповіли у ПЦУ.

Пресвітер поділився таким видінням зі своєю громадою та невдовзі її представники трьома кораблями вирушили до Мир:

знайшли раку з мощами святого чудотворця;

повантажили її на корабель;

відпливли у супроводі двох ченців зі зруйнованої церкви святого Миколая.

"Вирушили вони з міста Мири 11 квітня, а 9 травня, у неділю ввечері, прибули до міста Барі", - уточнили в ПЦУ.

Як зустріли мощі в Італії та що з ними зараз

Передання оповідає, що в Барі мощі Миколая "з радістю та великими почестями зустріли жителі міста", вийшовши назустріч "зі свічками й фіміамом (ладаном)".

Поклали мощі святителя Миколая у церкві Іоана Предтечі, біля моря.

"Багато чудес і зцілень звершувалося біля цих святих мощей. Невдовзі вдячні містяни побудували нову церкву на честь святого Миколая", - розповіли у ПЦУ.

На третій рік після перенесення мощей святителя з Мир Лікійських до міста Барі приїхав Римський папа Урбан зі своїми єпископами. Вони:

освятили цю нову церкву;

переклали мощі святителя у срібну раку;

урочисто вклали її у вівтар 9 травня.

"Перенесли до того храму вони і гріб святителя, в якому перевозили мощі святого. В той день відбулося велике святкування та прославлення святого Миколая Чудотворця, була роздана щедра милостиня всім потребуючим", - додали у ПЦУ.

Зазначається, що саме на спогад давніх подій Свята Церква щорічно 9 травня згадує Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Барі.

"До речі, місто Барі (грец. Βάριον) нині теж є портом на півдні Італії. Це місто дало ім'я українському місту Бар, що на Вінничині. Покровитель італійського Барі - святий Миколай, мощі якого донині зберігаються у місцевій базиліці святого Миколая з 1087 року - вже понад 9 століть", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як сьогодні в ПЦУ вшановують Миколая

Сьогодні, 9 травня, у день спогаду перенесення мощів святителя Миколая в місто Барі (з нагоди престольного свята та ювілею Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря) Предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній очолює Божественну літургію.

Доєднатись до спільної молитви віряни можуть віддалено - завдяки онлайн-трансляції.