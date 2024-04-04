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В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро "Хрещатик": графік роботи

Україна, Четвер 04 квітня 2024 15:51
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В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро "Хрещатик": графік роботи Фото: відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Відкриття входу від вул. Архітектора Городецького відбудеться сьогодні, 4 квітня о 17:00.

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35.

Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні - з 05:37 до 22:33.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі", - наголосили в КМДА.

Закриття метро у Києві

8 грудня 2023 року на час ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з 9 грудня.

Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

Ми також повідомляли, що в лютому на вхід зачинили одразу три столичні станції метро. Причиною стало падіння людини на колії.

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Хрещатик Метро
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