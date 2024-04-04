В Киеве сегодня откроется еще один вход в метро "Крещатик": график работы

Фото: возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик" (Getty Images)

Сегодня возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Открытие входа от ул. Архитектора Городецкого состоится сегодня, 4 апреля в 17:00. Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35. Напомним, что выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33. "В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли", - отметили в КГГА.