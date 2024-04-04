ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве сегодня откроется еще один вход в метро "Крещатик": график работы

Украина, Четверг 04 апреля 2024 15:51
UA EN RU
В Киеве сегодня откроется еще один вход в метро "Крещатик": график работы Фото: возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Открытие входа от ул. Архитектора Городецкого состоится сегодня, 4 апреля в 17:00.

Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.

Напомним, что выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли", - отметили в КГГА.

Закрытие метро в Киеве

8 декабря 2023 на время ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве. Ограничения продлятся в течение полугода. Первоначально планировалось, что эти станции подземки перестанут работать с 9 декабря.

Ранее РБК-Украина писала, как добраться альтернативными способами к "Лыбидской" из "Теремков".

Мы также сообщали, что в феврале на вход закрыли сразу три столичных станции метро. Причиной стало падение человека на путях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хрещатик Метро
NEWS
"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову
"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе