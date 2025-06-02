Сьогодні в Україні задощить. Де очікуються опади

Мінлива хмарність. Вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с; на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.



Погода в Україні 2 червня (facebook.com/UkrHMC)