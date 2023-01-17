Сьогодні в Україні очікується +12 градусів, але є одне "але"

Погода в Україні

Вітер

"Сильний вітер сьогодні в Україні! Напрямок - південний, південно-східний, пориви до 15-22 метрів за секунду", - розповіла вона.

Опади

Місцями пройдуть дощі - переважно на заході та півночі, а також у південній частині України.

"У східних областях та в центрі - скоріше просто густа хмарність чи тумани. Мокрий сніг приєднається вибірково, залежно від температури повітря", - додала Діденко.

Температура

Температура повітря протягом дня становитиме +4...+8 градусів, на півдні +7...+12, в Криму - до +15 градусів. На північному сході та сході України буде трохи свіжіше - вдень 0...+3 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується волога погода з періодичним дощем.

"Сильний південний вітер!! Обережно! Вдень +4...+6 градусів", - констатувала синоптик.