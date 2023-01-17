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Сьогодні в Україні очікується +12 градусів, але є одне "але"

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 січня, в Україні буде тепло, до +12 градусів, в Криму - до +15. Але гарне вражання від відлиги зіпсує сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

Вітер

"Сильний вітер сьогодні в Україні! Напрямок - південний, південно-східний, пориви до 15-22 метрів за секунду", - розповіла вона.

Опади

Місцями пройдуть дощі - переважно на заході та півночі, а також у південній частині України.

"У східних областях та в центрі - скоріше просто густа хмарність чи тумани. Мокрий сніг приєднається вибірково, залежно від температури повітря", - додала Діденко.

Температура

Температура повітря протягом дня становитиме +4...+8 градусів, на півдні +7...+12, в Криму - до +15 градусів. На північному сході та сході України буде трохи свіжіше - вдень 0...+3 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується волога погода з періодичним дощем.

"Сильний південний вітер!! Обережно! Вдень +4...+6 градусів", - констатувала синоптик.

Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла, коли в Україну знову прийде похолодання.

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