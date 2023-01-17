Сегодня в Украине ожидается +12 градусов, но есть одно "но"

Погода в Украине

Ветер

"Сильный ветер сегодня в Украине! Направление – южное, юго-восточное, порывы до 15-22 метров в секунду", - рассказала она.

Осадки

Местами пройдут дожди - преимущественно на западе и севере, а также в южной части Украины.

"В восточных областях и в центре – скорее просто густая облачность или туманы. Мокрый снег присоединится выборочно, в зависимости от температуры воздуха", - добавила Диденко.

Температура

Температура воздуха в течение дня во вторник составит +4…+8 градусов, на юге +7…+12, в Крыму – до +15 градусов. На северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее - днем 0...+3 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается влажная погода с периодическим дождем.

"Сильный южный ветер!! Осторожно! Днем +4...+6 градусов", - констатировала синоптик.