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Сегодня в Украине ожидается +12 градусов, но есть одно "но"

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 января, в Украине будет тепло, до +12 градусов, в Крыму - до +15 градусов. Но хорошее впечатление от оттепели испортит сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

Ветер

"Сильный ветер сегодня в Украине! Направление – южное, юго-восточное, порывы до 15-22 метров в секунду", - рассказала она.

Осадки

Местами пройдут дожди - преимущественно на западе и севере, а также в южной части Украины.

"В восточных областях и в центре – скорее просто густая облачность или туманы. Мокрый снег присоединится выборочно, в зависимости от температуры воздуха", - добавила Диденко.

Температура

Температура воздуха в течение дня во вторник составит +4…+8 градусов, на юге +7…+12, в Крыму – до +15 градусов. На северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее - днем 0...+3 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается влажная погода с периодическим дождем.

"Сильный южный ветер!! Осторожно! Днем +4...+6 градусов", - констатировала синоптик.

Как сообщалось, ранее синоптик рассказала, когда в Украину снова придет похолодание.

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