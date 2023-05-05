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Сьогодні РФ атакувала енергооб'єкт у Донецькій області. Атака тривала дві години

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Донбас, П'ятниця 05 травня 2023 11:27
Сьогодні РФ атакувала енергооб'єкт у Донецькій області. Атака тривала дві години Фото: окупанти завдали удару по енергооб'єкту в Донецькій області 5 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у п'ятницю, 5 травня, російські окупанти завдали удару по енергооб'єкту в Донецькій області. Атака тривала дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Вранці 5 травня ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі України: в Донецькій області понад 2 години тривав обстріл об’єкта генерації", - йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що обсяг пошкоджень з’ясовується, попри все - електростанція працює.

Також, як додали в "Укренерго", через обстріли знову є пошкодження в розподільчих мережах в Донецькій та Херсонській областях.

"У Харківській області за минулу добу через масовані обстріли енергетичної інфраструктури обленерго було знеструмлено близько 4,5 тисяч споживачів в 3 прифронтових районах", - констатували енергетики.

Але це не завадило заживити споживачів по резервних схемах.

"Після дозволу військових та розмінування пошкодження були усунуті, відновлена планова схема електропостачання", - додають в "Укренерго".

Як повідомлялося, вночі з 3 на 4 травня, під обстріл російських окупантів потрапила теплоелектростанція ДПЕК "Енерго". Крім цього, через обстріл залишилися знеструмленими дві шахти в Торецьку Донецької області.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Херсонської області 3 травня було атаковано село Степанівка. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.

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