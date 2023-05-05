ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сегодня РФ атаковала энергообъект в Донецкой области. Атака длилась два часа

Новина українською →
Донбасс, Пятница 05 мая 2023 11:27
Сегодня РФ атаковала энергообъект в Донецкой области. Атака длилась два часа Фото: оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Донецкой области 5 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 5 мая, российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Донецкой области. Атака длилась два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Утром 5 мая враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре Украины: в Донецкой области более 2 часов продолжался обстрел объекта генерации", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что объем повреждений выясняется, несмотря ни на что - электростанция работает.

Также, как добавили в "Укрэнерго", из-за обстрелов снова возникли повреждения в распределительных сетях в Донецкой и Херсонской областях.

"В Харьковской области за минувшие сутки из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры облэнерго было обесточено около 4,5 тысячи потребителей в 3 прифронтовых районах", - констатировали энергетики.

Но это не помешало питать потребителей по резервным схемам.

"После разрешения военных и разминирования повреждения были устранены, возобновлена плановая схема электроснабжения", - добавляют в "Укрэнерго".

Как сообщалось, в ночь с 3 на 4 мая, под обстрел российских оккупантов попала теплоэлектростанция ДТЭК "Энерго". Кроме этого из-за обстрелов остались обесточенными две шахты в Торецке Донецкой области.

Напомним, во время массированного обстрела Херсонской области 3 мая была атакована деревня Степановка. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой