Сьогодні пройде перше засідання Ради Україна-НАТО на прохання Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав Раду Україна-НАТО. Засідання пройде на рівні послів і вперше на прохання Києва.

Про це заявила представник НАТО Оан Лунгеску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", - заявила спікер.

Рада Україна-НАТО

Після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" і почала завдавати ударів по портовій інфраструктурі України, президент Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати Раду Україна-НАТО для консультацій щодо ситуації в Чорному морі.

Крім того, Зеленський 25 липня провів зустріч із чиновниками напередодні засідання Ради Україна-НАТО. Щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень саміту Альянсу у Вільнюсі, Зеленський зібрав представників Ради та уряду.

Рішення про створення Ради Україна-НАТО було ухвалено на саміті Альянсу у Вільнюсі. Перше засідання на рівні глав держав відбулось 12 липня під час саміту.

Про те, що таке Рада Україна-НАТО, читайте у матеріалі РБК-Україна "Рада, а не Комісія. Україна та НАТО запускають новий формат: що відомо ".