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Сегодня пройдет первое заседание Совета Украина-НАТО по просьбе Киева

Новина українською →
Украина, Среда 26 июля 2023 10:12
Сегодня пройдет первое заседание Совета Украина-НАТО по просьбе Киева Фото: Совет Украина-НАТО соберется по просьбе Киева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал Совет Украина-НАТО. Заседание пройдет на уровне послов и впервые по просьбе Киева.

Об этом заявила представитель НАТО Оан Лунгеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море, - заявила спикер.

Совет Украина-НАТО

После того как Россия вышла из "зерновой сделки" и начала наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, президент Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать Совет Украина-НАТО для консультаций по ситуации в Черном море.

Кроме того, Зеленский 25 июля провел встречу с чиновниками накануне заседания Совета Украина-НАТО. Чтобы подготовить практические шаги для реализации решений саммита Альянса в Вильнюсе, Зеленский собрал представителей Рады и правительства.

Решение о создании Совета Украина-НАТО было принято на саммите Альянса в Вильнюсе. Первое заседание на уровне глав государств состоялось 12 июля во время саммита.

О том, что такое Совет Украина-НАТО, читайте в материале РБК-Украина "Совет, а не Комиссия. Украина и НАТО запускают новый формат: что известно".

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