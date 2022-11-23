UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сьогодні планові відключення світла будуть по всій країні, - "Укренерго"

Фото: в Україні сьогодні будуть діяти планові відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 23 листопада, у всіх областях України будуть планові відключення світла за графіками обленерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Обмеження будуть діяти протягом доби, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах нашої країни.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ДТЕК повідомили, що сьогодні в Одеській області тривають екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень у регіоні не діють.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, що зараз в Україні дефіцит електроенергії. Тому відключення світла необхідні, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерговідключеня світлаЕлектроенергія