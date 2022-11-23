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Сегодня плановые отключения света будут по всей стране, - "Укрэнерго"

Фото: в Украине сегодня будут действовать плановые отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 23 ноября, во всех областях Украины будут плановые отключения света по графикам облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Ограничения будут действовать в течение суток, с 00:00 до 24:00 во всех регионах нашей страны.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами", - говорится в сообщении.

При этом в ДТЭК сообщили, что сегодня в Одесской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений в регионе бездействуют.

Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, что сейчас в Украине дефицит электроэнергии. Поэтому отключение света необходимы, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.

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