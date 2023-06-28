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Сьогодні у нас теж є рух вперед: Зеленський про події на фронті

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Середа 28 червня 2023 02:15
Сьогодні у нас теж є рух вперед: Зеленський про події на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Збройні сили України вчора, 27 червня, просунулись на всіх напрямках, де йде наступ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Крім цього, він заявив, що є важливі результати у відбиття російський штурмів. Президент також подякував воїнам за "кожного знищеного окупанта і кожне врятоване українське життя".

"Особливо сьогодні відзначу славетну 3-тю окрему штурмову бригаду, міцну 28-му окрему механізовану бригаду, героїчну 54-ту окрему механізовану бригаду та круту 57-му окрему мотопіхотну бригаду. Я дякую всім вам, воїни! Молодці!" - сказав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Останнім часом ситуація на фронті активізувалась - ЗСУ ведуть наступальні дії на сході та півдні. Так, на східному фронті українські війська просунулись від 1 до 2 км на кожному з напрямків, а на південному вже звільнено понад 130 кв. км територій.

Британська розвідка повідомляє, що Сили оборони посилили свої зусилля у районі Бахмута. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в самому місті ситуація складніша - там росіяни зайняли підготовлені раніше українцями оборонні позиції. Тому для звільнення самого Бахмута треба більше часу.

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