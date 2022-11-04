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Сьогодні у Луцьку та селах громади майже цілий день не буде світла

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Луцьк, П'ятниця 04 листопада 2022 12:02
Сьогодні у Луцьку та селах громади майже цілий день не буде світла Фото: у частині Луцька та в громаді сьогодні не буде електроенергії (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У частині Луцька і деяких населених пунктах Луцького району 4 листопада з 9:00 до 19:00 вимкнуть електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ПрАТ "Волиньобленерго".

"З метою забезпечення надійного і безперебійного електропостачання споживачів та створення умов для повноцінного та якісного проходження зимового сезону енергетики виконуватимуть другий етап робіт з капітального ремонту мереж. На жаль, їх проведення без знеструмлень клієнтів неможливе", - йдеться в повідомленні.

04.11.2022 року з 09 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. електропостачання припинять у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Теремнівській, Кравчука, пр. Молоді, Соборності, Відродження та прилеглих вулицях.

Вимкнення у цей час також будуть відбуватись у наступних населених пунктах:
с. Сапогів, с. Бодячів, с. Струмівка, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Липини, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Липини, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Новостав, с. Голишів, с. Борохів, с. Вишнів, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Муравище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Словатичі, с. Славне, с. Завітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі.

Лучан та жителів Луцького району просять із розумінням поставитись до відключень - зазначені заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та більшої стабільності проходження опалювального сезону.

"Після того як електропостачання відновлять, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади - вмикайте їх по черзі через 15-20 хвилин після подачі напруги для уникнення повторення аварії, яка сталась 1 листопада", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві сьогодні, 4 листопада, будуть аварійні відключення електроенергії. Опубліковані раніше графіки не працюють.

Також раніше ми інформували, що робити, коли при відключенні світла зникає зв'язок та інтернет.

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Луцьк Електроенергія
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