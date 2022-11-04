Сегодня в Луцке и селах общины почти целый день не будет света

"С целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и создания условий для полноценного и качественного прохождения зимнего сезона энергетики будут выполнять второй этап работ по капитальному ремонту сетей. К сожалению, их проведение без обесточений клиентов невозможно", - говорится в сообщении.

04.11.2022 года с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. электроснабжение прекратят в значительной части города: в районе Вышкова, на улицах Ершова, Конякина, Гордиюк, Киверцовской, Теремновской, Кравчука, пр. Молодежи, Соборности, Возрождения и прилегающих улицах.

Отключения в это время также будут происходить в следующих населенных пунктах:

с. Сапогов, с. Бодяч, с. Струмовка, с. Гарозджа, с. Лище, с. Новокотов, с. Романов, с. Липины, с. Ботин, с. Верховка, с. Поддубцы, с. Липины, с. Подгайцы, с. Крупа, с. Воротнов, с. Новостав, с. Голышев, с. Борохов, с. Вишневое, с. Прилуцкое, с. Лягушка, с. Дачное, с. Диброва, с. Веснушка, с. Александрия, с. Зверей, с. Муравище, с. Сокиричи, с. Дедовичи, с. Заброды, с. Конопелька, с. Свозы, с. Суск, с. Словацкие, с. Славное, с. Заветное, с. Озеро, с. Гаево и в г. Киверцы: ул. Воровского, Казацкая, Чайкиной, Европейская, Медведева, Мичурина, Луцка, Свободы и близлежащие.

Лучан и жителей Луцкого района просят с пониманием отнестись к отключениям - эти меры направлены на повышение надежности электроснабжения и большей стабильности прохождения отопительного сезона.



"После того как электроснабжение возобновят, не включайте одновременно все энергоемкие приборы - включайте их поочередно через 15-20 минут после подачи напряжения во избежание повторения аварии, произошедшей 1 ноября", - добавили в сообщении.