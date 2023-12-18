Сьогодні киянам почнуть повертати кошти за пересадки через закриту "синю" гілку метро

Як розповіли у відомстві, від сьогодні запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська". Проїзд буде коштувати не більше 8 гривень.

"Вартість залишиться такою ж, як до ремонту "синьої" гілки. Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на "синій" гілці", - сказано у повідомленні.

Як буде діяти система?

Якщо ви скористалися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро - то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Ця система буде діяти навіть якщо буде зроблено 2 або 3 вимушені пересадки. Однак час у дорозі має бути, для того щоб компенсація спрацювала, час у дорозі не має перевищувати 2 години.

Для кого буде діяти компенсація?

Компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок. Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступної доби.



Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Закриття метро у Києві

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" (усього 6 станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з суботи, 9 грудня.

Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

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