Сегодня киевлянам начнут возвращать средства за пересадки из-за закрытой "синей" ветки метро

Как рассказали в ведомстве, с сегодняшнего дня заработает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбидская". Проезд будет стоить не больше 8 гривен.

"Стоимость останется такой же, как до ремонта "синей" ветки. Город компенсирует проезд во временных маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К и дополнительные поездки в метро на "синей" ветке", - говорится в сообщении.

Как будет действовать система?

Если вы воспользовались автобусом 2-м из Теремков до Лыбидской, а затем доехать в центр на метро – одна из двух потраченных поездок вернется на карту. Эта система будет действовать даже если будут сделаны 2 или 3 вынужденные пересадки. Однако время в пути должно быть, чтобы компенсация сработала, время в пути не должно превышать 2 часа.

Для кого будет действовать компенсация?

Компенсация действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных из поездок. Карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно. Поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту следующего дня.



Компенсация будет действовать, пока будет продолжаться ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Закрытие метро в Киеве

Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" (всего 6 станций) в Киеве закрыли во время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Первоначально планировалось, что эти станции подземки перестанут работать с субботы, 9 декабря.

Ранее РБК-Украина писала, как добраться альтернативными способами к "Лыбидской" из "Теремков".

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