Сьогодні - День бухгалтера: прикольні привітання у віршах і коротких СМС

Щороку 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора - професійне свято всіх, хто тримає фінансовий порядок у державі, компаніях та приватному секторі. Це привід подякувати людям, чия робота зазвичай залишається "за кадром", але без якої неможливе жодне успішне підприємство.

РБК-Україна зібрало красиві привітання зі святом і розповідає, чому воно - важливе.

Що це за свято і звідки воно взялося

День бухгалтера було засновано ще у 2004 році Указом Президента України №811/2004. У 2018 році свято офіційно перейменували на День бухгалтера та аудитора, щоб належно відзначити внесок також фахівців із незалежної перевірки фінансової звітності.

Дата 16 липня обрана не випадково. Саме цього дня 1999 року було ухвалено ключовий для галузі Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який регулює діяльність у цій сфері.

Цікаво, що українські бухгалтери мають одразу два професійні свята. Окрім національного, щороку 10 листопада у світі відзначають Міжнародний день бухгалтера. Таким чином, українські фахівці можуть приймати привітання двічі на рік - і влітку, і восени.

Чому робота бухгалтера та аудитора є фундаментальною?

Бухгалтери - це ті, хто вміє знаходити баланс у хаосі цифр. Їхня точність, скрупульозність та відповідальність дозволяють бізнесу працювати чесно та стабільно, а державі - мати чітку фінансову звітність.

Цим фахівцям довіряють найважливіші фінансові процеси: податкові розрахунки, зарплатні нарахування, облік витрат і доходів. В останні роки їхня роль стала ще складнішою та відповідальнішою завдяки впровадженню нових цифрових інструментів звітності та аудиту.

Бухгалтери та аудитори є фундаментом довіри у фінансових справах, їхня чесність та професіоналізм забезпечують стабільність бізнесу та державної економіки.

Привітання з Днем бухгалтера та аудитора

Короткі СМС-привітання

Зі святом! Хай дебет сходиться з кредитом, а життя - з мріями!

Бажаю, щоб цифри множились, а проблеми ділились на нуль. З Днем бухгалтера!

З Днем бухгалтера! Бажаю нульових помилок і мільйонних прибутків. І хай твоя праця завжди буде високо оцінена!

Фінансовий чарівнику, зі святом! Нехай баланс душі завжди буде позитивним.

Вітаю! Бажаю фінансової стабільності та безлічі щасливих моментів.

Зі святом! Нехай ваша точність примножує успіх, а життя дарує радість.

З Днем бухгалтера! Бажаю, щоб кожен ваш план реалізувався на 100%.

Вітаю! Нехай у вашому житті панує баланс щастя та процвітання.

Привітання у віршах

З Днем бухгалтера, зі святом!

Успіхів тобі багато!

Хай звітність буде в ідеалі,

Дебет з кредитом завжди в парі!

***

Бухгалтер - професія точної справи,

Без вас - у фінансах не буде управи!

Витрати, зарплати, податки й баланси -

Все під контролем: без жодних нюансів.

Сьогодні вам - шана та низький уклін!

Ви справи вирішуєте з різних сторін!

На вас хай рівняється ціла держава,

Сьогодні ми всі вам вигукуєм: "Браво!"

***

Бухгалтер з цифрами на "ти",

І вправно робиш підрахунки,

Бажаю пахнути й цвісти,

І мати безліч подарунків!

Нехай зарплата лиш росте,

Кар’єра вгору хай крокує,

Начальство буде золоте,

І часто премії дарує!

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Легких балансів вам бажаю!

Нехай в кишенях буде густо,

І в гаманці також не пусто!

Поваги й шани від людей,

І щоби все було окей!

***

В професійне ваше свято

Побажаю вам багато:

Щоб складались звіти просто,

І кар’єрного вам росту,

Гроші, щоб завжди велися,

Дебет з кредитом зійшлися,

Щоб завжди, у кожен час

Все гаразд було у вас!

З Днем бухгалтера!