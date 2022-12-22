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Сьогодні буде тепло. Синоптик розповіла, де чекати сніг та дощ

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 грудня в Україні переважатиме тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні

Температура

"Впродовж дня температура повітря становитиме +2..+5 градусів, на крайній півночі 0…+2 градуси, у південній частині +4…+9 градусів, в Криму до +11", - розповіла вона.

Опади

За словами Діденко, дощ, подекуди з мокрим снігом, очікується у західних областях та на півночі України.

"На решті території - без істотних опадів. Вітер південно-західний, помірний", - додала вона.

Погода в Києві

У Києві сьогодні передбачається невеликий дощ, місцями ймовірно з мокрим снігом. Температура повітря в столиці протягом дня досягне +3 градусів.

Як повідомлялось, у четвер, 22 грудня, на високогір'ї Івано-Франківської прогнозується значна лавинна небезпека.

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