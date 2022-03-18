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После согласования текста контракта. В России оценили возможность встречи Зеленского и Путина

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Пятница 18 марта 2022 18:12
После согласования текста контракта. В России оценили возможность встречи Зеленского и Путина Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский поделился соображениями по поводу потенциальной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Мединский выразил сомнения относительно скорой встречи глав государств. По его словам, о ней вообще можно говорить только после утверждения текста двустороннего договора.

"Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде, чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, договор будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", – объяснил Мединский.

Напомним, что Владимир Зеленский пообещал России огромную цену за использованные против Украины ракеты и бомбы.

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