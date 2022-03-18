Каждая ракета, каждая бомба, каждый выстрел будут иметь цену для бюджета РФ, – Зеленский

Зеленский подтвердил подготовку нового пакета санкций против РФ. Санкционный режим, по его мнению, будет только усиливаться, пока российское руководство не прекратит войну.

"Достаточно действенный, чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, представляющих российские власти. И пока не будет мира, санкции против России должны стабильно расти", – резюмировал президент.