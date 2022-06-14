Согласна ли Украина на "референдумы", но под международной эгидой: ответ Зеленского

В частности, он отреагировал на идею проводить референдумы на оккупированных территориях, но под международной эгидой.

"А вам не кажется, что очень странно выглядит, что Российская Федерация на протяжении 8 лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматами проводит какие-то условные "референдумы", абсолютно вне международного права, а есть законы, есть Конституция Украины, есть закон о референдуме… А если Российская Федерация придет к вам? И скажет, что ей кажется, что кто-то обижает двух человек, которые говорили по-русски?.. Давайте проведем референдум, эти люди будут на танках, будут убивать наших детей", - отметил Зеленский.

По его словам, российская сторона просто навязывает свои нарративы.

"Они придумали нарратив, будто защищают русскоязычных людей. Но большинство городов, которые они полностью разрушили, там были русскоязычные люди. Эти люди сейчас переходят на украинский язык только потому, что они в шоке о того, что российская армия могла так поступить с ними… И почему нам постоянно нужно навязывать их желания? Кто они такие? Пускай они проводят референдумы в своей стране… У них есть с чем разбираться, пусть у себя используют референдумы и оружие", - добавил президент.