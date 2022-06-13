ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ ускоряет аннексию Донецкой области, хочет закончить до 1 сентября, - Андрющенко

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 13 июня 2022 22:24
РФ ускоряет аннексию Донецкой области, хочет закончить до 1 сентября, - Андрющенко Фото: российские войска хотят ускорить аннексию Донбасса (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация ускоряет захват Донецкой области и намерена "юридически" оформить аннексию до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, руководство на оккупированной части Донецкой области фактически перешло в руки россиян. В частности, сегодня утром в Мариуполе на совещании местным коллаборантам отказали в зонах влияния.

Кроме того, банковская система в Мариуполе строится под российский банк, все карты будут российские, а не банка так называемой "ДНР".

"В Донецке эксперты по экспертам во всех направлениях адаптируют все под российское законодательство. Быстро и жестко. Вот поэтому и ротация на россиян. Все это, и информация, которую мы получаем, говорит о плане юридической аннексии оккупированных территорий уже до 1 сентября", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина отказались говорить о сроках проведения так называемых "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает