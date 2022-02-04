Соглашение о ЗСТ с Турцией включает сотрудничество в проектах "Большой стройки", - МИУ

Соглашение о зоне свободной торговли , которое подписали Украина и Турция, содержит договоренности об углублении сотрудничества и новых инфраструктурных проектах. В частности, это касается программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в дорожной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По словам министра, турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке. Они строят ключевые трассы нашей страны: М-30 "Стрый - Изварино", Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка", М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта".

"Именно турецкие компании строят внеклассовые мосты - в Кременчуге и Запорожье. Надеюсь, что сотрудничество удастся расширить благодаря новым проектам, в том числе и строительству концессионных дорог", - рассказал Александр Кубраков.

Кроме того, соглашение о ЗСТ предусматривает полную либерализацию грузовых автомобильных перевозок.

Украина и Турция продолжают работу в сфере морского поиска и спасения в Черном море. Это устранит инсинуацию со стороны страны-агрессора по поводу невыполнения Украиной своих международных обязанностей.

"Перспективно сотрудничество турецких партнеров с крупнейшим украинским государственным стивидором "МТП "Южный". Среди всех украинских портов он потенциально будет способен принимать крупнейшие суда, которые войдут в Черное море благодаря построенному каналу "Стамбул". Это может стать открытием новых для Украины рынков перевозок крупногабаритными судами", - отметил министр.

Еще одним важным направлением сотрудничества является расширение географии авиаперелетов, в том числе по маршруту Стамбул-Ужгород, а также развитие туризма.

"В этой сфере Турция для нас может служить примером для подражания. Надеемся на участие турецких партнеров и инвесторов в украинских проектах по развитию морских и горнолыжных курортов, гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры", - добавил Кубраков.