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Угода про ЗВТ з Туреччиною передбачає співпрацю у проектах "Великого будівництва", - МІУ

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 10:29
Угода про ЗВТ з Туреччиною передбачає співпрацю у проектах "Великого будівництва", - МІУ Фото: стало відомо, що передбачає угода про ЗВТ з Туреччиною (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Угода про зону вільної торгівлі, яку підписали Україна та Туреччина, містить домовленості про поглиблення співпраці та нові інфраструктурні проекти. Зокрема, це стосується програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у дорожній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

За словами міністра, турецькі компанії активно присутні на українському дорожньому ринку. Вони будують ключові траси нашої країни: М-30 "Стрий – Ізварине", Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка", М-18 "Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта" тощо.

"Саме турецькі компанії будують позакласові мости – у Кременчуці та Запоріжжі. Сподіваюсь, що співпрацю вдасться розширити завдяки новим проєктам, зокрема і будівництву концесійних доріг", - розповів Кубраков.

Крім того, угода про ЗВТ передбачає повну лібералізацію вантажних автомобільних перевезень.

Україна та Туреччина продовжують спільну роботу у сфері морського пошуку та рятування в Чорному морі. Це усуне інсинуації з боку країни-агресора щодо невиконання Україною своїх міжнародних обов’язків.

"Перспективною є співпраця турецьких партнерів з найбільшим українським державним стивідором "МТП "Южний". Серед усіх українських портів саме він потенційно буде здатен приймати найбільші судна, які увійдуть до Чорного моря завдяки побудованому каналу "Стамбул". Це може стати відкриттям нових для України ринків перевезень великогабаритними суднами", - зауважив міністр.

Угода про ЗВТ з Туреччиною передбачає співпрацю у проектах &quot;Великого будівництва&quot;, - МІУ

Ще одним важливим напрямком співпраці є розширення географії авіаперельотів, зокрема і за маршрутом Стамбул-Ужгород, а також розвиток туризму.

"У цій сфері Туреччина для нас може бути прикладом для наслідування. Сподіваємось на участь турецьких партнерів та інвесторів в українських проєктах з розбудови та розвитку морських і гірськолижних курортів, готельних комплексів та іншої туристичної інфраструктури", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили близько 14 тис. км доріг, або 40% основної мережі.

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