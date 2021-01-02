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Соглашение Украины и Израиля о ЗСТ вступило в действие

Украина, Суббота 02 января 2021 13:54
Соглашение Украины и Израиля о ЗСТ вступило в действие
Фото: флаги Украины и Израиля (facebook.comUkraineMFA)
Автор: РБК-Украина

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем вступило в действие. Еще в конце ноября президент Владимир Зеленский анонсировал, что оно вступит в силу в пятницу, 1 января 2021 года.

Об этом он писал в своем Twitter.

Соглашение предусматривает отмену ввозных пошлин на промышленные товары (кроме ювелирных изделий). Согласно документу, Украина отменяет 70% пошлин, а Израиль - 80%.

Также нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% - с украинской.

Напомним, еще в июне 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что Израиль должен был ратифицировать соглашение о свободной торговле с Украиной в ближайшие недели.

Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли в январе 2020 года.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между правительствами обеих стран шли с 2013 года.

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