Соглашение с ЕС об "открытом небе" могут подписать уже осенью, - Шмыгаль

Соглашение Украины с Евросоюзом об "открытом небе" может быть подписано уже осенью. Это создаст больше выбора для путешествий и новые возможности для авиационной отрасли.

"Хорошие новости по одному из пяти безвизов, которые мы планируем подписать с Евросоюзом. Совет ЕС дал согласие на заключение авиационного соглашения с Украиной. Это открывает возможности подписать документ уже осенью", - говорится в сообщении.

Премьер пояснил, что соглашение об Общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выигрывают украинские пассажиры и авиакомпании. Также, по его словам, это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новыми маршрутами и направлениями.