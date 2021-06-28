Угоду з ЄС про "відкрите небо" можуть підписати вже восени, - Шмигаль

Угода України з Євросоюзом про "відкрите небо" може бути підписана вже восени. Це створить більше вибору для подорожей та нові можливості для авіаційної галузі.

"Гарні новини щодо одного з п’яти безвізів, які ми плануємо підписати з Євросоюзом. Рада ЄС дала згоду на укладання авіаційної угоди з Україною. Це відкриває можливості підписати документ вже восени", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр пояснив, що угода про спільний авіаційний простір відкриває ринок авіаперевезень, від чого виграють українські пасажири та авіакомпанії. Також, за його словами, це створить більше вибору для подорожей, нові можливості для авіаційної галузі, краще сполучення з новими маршрутами та напрямками.