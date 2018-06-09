У Соглашения об ассоциации Украины с ЕС много слабых мест, - Мингарелли

Мингарелли добавил, что процесс реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в Украине не будет легким

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом (ЕС) имеет много слабых мест. Об этом заявил глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает корреспондент РБК-Украина.

"Соглашение об ассоциации Украины с ЕС имеет много слабых мест. Мы должны позаботиться о том, чтобы объяснить рядовым гражданам Украины, Грузии и Молдовы, что такое Соглашение с ЕС. Полноценная реализация такого Соглашения без сомнений приведет к улучшению условий проживания населения... Если нам удастся экономику Молдовы, Грузии и Украины вывести на единый рынок Европы, то это будет означать создание рабочих мест", - заявил Мингарелли.

Вместе с тем, Мингарелли добавил, что процесс реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в Украине не будет легким процессом.

"Если взять Украину, у вас есть огромный политический класс. Так, Соглашение об ассоциации с такой страной не будет гладким процессом. Ведь у всех есть свои интересы - есть экономически крепкие деятели, которые будут бороться за свои права и будут против имплементации соглашения. Мы должны это понимать. Если есть такое сопротивление для реализации Соглашения, мы должны реалистично рассматривать, что можно сделать, а что нельзя", - заявил Мингарелли.

Напомним, ранее сообщалось, что за год до президентских и парламентских выборов в Украине Европейский союз начинает проект, направленный защитить избирательные права граждан.