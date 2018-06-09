Угода про асоціацію України з ЄС має багато слабких місць, - Мінгареллі

Мінгареллі додав, що процесс реалізації Угоди про асоціацію з ЄС в Україні не буде легким

Угода про асоціацію України з Європейським союзом (ЄС) має багато слабких місць. Про це заявив голова Представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова", передає кореспондент РБК-Україна.

"Угода про Асоціацію України з ЄС має багато слабких місць. Ми маємо подбати про те, щоб роз'яснити пересічним громадянам України, Грузії і Молдови, що таке Угода з ЄС. Повноцінна реалізація такої Угоди без сумнівів призведе до покращення умов проживання населення.... Якщо нам вдастся економіку Молдови, Грузії та України вивести на єдиний ринок Європи, то це буде означати створення робочих місць", - заявив Мінгареллі.

Разом з тим, Мінгареллі додав, що процесс реалізації Угоди про асоціацію з ЄС в Україні не буде легким процессом.

"Якщо взяти Україну, у вас є величезний політичний клас. Одже, Угода про асоціацією з такою країною не буде гладким процесом. Адже в кожних є свої інтереси - є економічно міцні діячі, які будуть боротись за свої права і будуть проти імплементації угоди. Ми маємо це розуміти. Якщо є такий опір для реалізації Угоди, ми маємо реалістично розглядати, що можна зробити, а що не можна", - заявив Мінгареллі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік до президентських і парламентських виборів в Україні Європейський союз започатковує проект спрямований захистити виборчі права громадян.