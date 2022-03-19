Соединил Европу и Азию: Эрдоган открыл грандиозный мост через пролив Дарданеллы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу открыл подвесной мост через пролив Дарданеллы, последний из серии крупных инфраструктурных проектов, которым он уделял приоритетное внимание за два десятилетия своего пребывания у власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Мост "1915 Чанаккале", соединяющий европейское и азиатское побережье Турции, обошелся Турции в 2,5 млрд. евро. Его строительством занимались турецкие и южнокорейские компании. Новый мост получил самый длинный главный пролет — расстояние между двумя башнями — среди всех подвесных мостов в мире.
Это четвертый мост, соединяющий европейское и азиатское побережье Турции, наряду с тремя мостами в Стамбуле. Его башни имеют высоту 318 метров, а общая длина моста составляет 4,6 км. Цена проезда по мосту для легковых автомобилей составит 200 лир (13,50 долларов США). До сих пор транспортные средства, следующие между Анатолией и полуостровом Галлиполи, должны были пересекать Дарданеллы на пароме. Ранее это занимало от 4 до 6 часов, теперь дорога займет около шести минут.
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