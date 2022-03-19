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Соединил Европу и Азию: Эрдоган открыл грандиозный мост через пролив Дарданеллы

Мост через Дарданеллы (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу открыл подвесной мост через пролив Дарданеллы, последний из серии крупных инфраструктурных проектов, которым он уделял приоритетное внимание за два десятилетия своего пребывания у власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мост "1915 Чанаккале", соединяющий европейское и азиатское побережье Турции, обошелся Турции в 2,5 млрд. евро. Его строительством занимались турецкие и южнокорейские компании. Новый мост получил самый длинный главный пролет — расстояние между двумя башнями — среди всех подвесных мостов в мире.

"Эти работы будут продолжать приносить прибыль государству в течение многих лет", — сказал Эрдоган на церемонии открытия. Название "1915 Чанаккале" относит нас к победе османского флота в 1915 году над французскими и британскими войсками в Дарданеллах во время Первой мировой войны.

Это четвертый мост, соединяющий европейское и азиатское побережье Турции, наряду с тремя мостами в Стамбуле. Его башни имеют высоту 318 метров, а общая длина моста составляет 4,6 км. Цена проезда по мосту для легковых автомобилей составит 200 лир (13,50 долларов США). До сих пор транспортные средства, следующие между Анатолией и полуостровом Галлиполи, должны были пересекать Дарданеллы на пароме. Ранее это занимало от 4 до 6 часов, теперь дорога займет около шести минут.

Ранее мы писали, что Бельгия из-за войны России против Украины решила не отказываться от АЭС. Функционирование атомных электростанций продлили как минимум на 10 лет.

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Турция