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Бельгия из-за войны России против Украины решила не отказываться от АЭС

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Бельгия, Суббота 19 марта 2022 05:17
Бельгия из-за войны России против Украины решила не отказываться от АЭС Фото: Федеральный парламент Бельгии (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Власти Бельгии приняли решение пока что не отказываться от ядерной энергетики, и использовать АЭС еще десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо в Twitter.

Поэтапный отказ от ядерной энергетики планировалось начать с 2025 года. Теперь все переносится на 10 лет.

"Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух последних ядерных реакторов на десять лет. В то же время мы ускоряем переход на возобновляемые источники энергии. Это лучший путь к нашей энергетической независимости", - заявил Александер Де Кроо.

Отметим, что российская агрессия в Украине стала причиной роста мировых цен на энергоресурсы. Также этому подтолкнули заявления Запада отказаться от покупки российской нефти и газа.

Напомним, цены на бензин в Украине упадут поскольку на этой неделе Верховная Рада поддержала идею правительства отменить акциз на топливо и снизить ставку НДС с 20% до 7%.

Мы также писали о том, что украинский персонал продолжает работать на захваченной российскими военными Запорожский АЭС.

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