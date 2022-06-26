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Все сочувствуют Украине. Митинги перед саммитом G7 собрали рекордно мало протестующих

Фото: Митинги перед саммитом G7 собрали рекордно мало протестующих (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Около четырех тысяч протестующих собрались в Мюнхене перед местом проведения саммита G7. Организаторы надеялись мобилизовать до 20 тысяч митингующих и были разочарованы низкой явкой в ​​мюнхенском парке Терезиенвизе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Уве Хикш, один из организаторов протеста, предположил, что потенциальные участники могут счесть неуместным бросать вызов "Большой семерке" и препятствовать работе союзников во время войны России против Украины. В 2007 году антиправительственные митинги перед саммитом G7 собрали около 35 тысяч человек.

Ранее пятнадцать групп, критикующих глобализацию, от международной сети Attac до природоохранной организации WWF, призвали людей принять участие в демонстрациях перед саммитом. Среди их требований: поэтапный отказ от ископаемого топлива, сохранение разнообразия животных и растений, социальная справедливость и усиление борьбы с голодом.

Международный форум пройдет в баварском Эльмау с воскресенья по вторник. Для охраны правопорядка задействовано в общей сложности около 18 тысяч полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" договорились о поэтапном отказе от использования угля.

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