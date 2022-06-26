Всі співчувають Україні. Мітинги перед самітом G7 зібрали рекордно мало протестувальників

Близько чотирьох тисяч протестувальників зібралися в Мюнхені перед місцем проведення саміту G7. Організатори сподівалися мобілізувати до 20 тисяч мітингувальників і були розчаровані низькою явкою в Мюнхенському парку Терезієнвізе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Уве Хікш, один з організаторів протесту, припустив, що потенційні учасники можуть вважати недоречним кидати виклик "Великій сімці" і перешкоджати роботі союзників під час війни Росії проти України. У 2007 році антиурядові мітинги перед самітом G7 зібрали близько 35 тисяч осіб.
Раніше п'ятнадцять груп, які критикують глобалізацію, від міжнародної мережі Attac до природоохоронної організації WWF, закликали людей взяти участь у демонстраціях перед самітом. Серед їхніх вимог: поетапна відмова від викопного палива, збереження різноманітності тварин і рослин, соціальна справедливість і посилення боротьби з голодом.
Міжнародний форум пройде в баварському Ельмау з неділі по вівторок. Для охорони правопорядку задіяно в цілому близько 18 тисяч поліцейських.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" домовилися про поетапну відмову від використання вугілля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.