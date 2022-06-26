Всі співчувають Україні. Мітинги перед самітом G7 зібрали рекордно мало протестувальників

Близько чотирьох тисяч протестувальників зібралися в Мюнхені перед місцем проведення саміту G7. Організатори сподівалися мобілізувати до 20 тисяч мітингувальників і були розчаровані низькою явкою в Мюнхенському парку Терезієнвізе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Уве Хікш, один з організаторів протесту, припустив, що потенційні учасники можуть вважати недоречним кидати виклик "Великій сімці" і перешкоджати роботі союзників під час війни Росії проти України. У 2007 році антиурядові мітинги перед самітом G7 зібрали близько 35 тисяч осіб.

Раніше п'ятнадцять груп, які критикують глобалізацію, від міжнародної мережі Attac до природоохоронної організації WWF, закликали людей взяти участь у демонстраціях перед самітом. Серед їхніх вимог: поетапна відмова від викопного палива, збереження різноманітності тварин і рослин, соціальна справедливість і посилення боротьби з голодом.

Міжнародний форум пройде в баварському Ельмау з неділі по вівторок. Для охорони правопорядку задіяно в цілому близько 18 тисяч поліцейських.