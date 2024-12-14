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Над Сочі прогриміло кілька вибухів, росіяни кажуть про ППО

Фото: кілька вибухів прогриміло над Сочі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Над Сочі пролунало відразу кілька вибухів. Місцеві жителі стверджують, що спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Очевидці заявили, що близько 20:30 почули 4-5 вибухів над Лазаревським районом Сочі.

Також про гучні звуки повідомили жителі селища Вардане. За попередніми даними, в акваторії Чорного моря спрацювала ППО по БПЛА.

Офіційної інформації про руйнування і постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що днями через атаку безпілотників на Краснодарський край в аеропорту Сочі ввели режим закритого неба.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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