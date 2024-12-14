Над Сочі прогриміло кілька вибухів, росіяни кажуть про ППО

Нагадаємо, що днями через атаку безпілотників на Краснодарський край в аеропорту Сочі ввели режим закритого неба.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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