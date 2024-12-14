Над Сочи прогремело несколько взрывов, россияне говорят о ПВО

Напомним, что на днях из-за атаки беспилотников на Краснодарский край в аэропорту Сочи ввели режим закрытого неба.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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