Над Сочи прогремело несколько взрывов, россияне говорят о ПВО

Над Сочи прозвучало сразу несколько взрывов. Местные жители утверждают, что сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Очевидцы заявили, что около 20:30 услышали 4-5 взрывов над Лазаревским районом Сочи.
Также о громких звуках сообщили жители поселка Вардане. По предварительным данным, в акватории Черного моря сработала ПВО по БПЛА.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, что на днях из-за атаки беспилотников на Краснодарский край в аэропорту Сочи ввели режим закрытого неба.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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