Сочетание STEM-образования и еврейства - основа современных еврейских общин, - Грин

Сочетание традиций и новейших знаний в области точных наук становится основой для процветания еврейских общин.
Об этом рассказал Дан Грин, генеральный директор World ORT (общества ремесленного труда), во время третьего Kyiv Jewish Forum.
Сеть ORT включает детские сады, младшие и средние школы, технические колледжи, университеты и центры обучения и подготовки взрослых.
"Мы привлекаем молодых людей в качестве гордых, знающих и вовлеченных евреев в процесс формирования еврейской идентичности, развития общины и лидерства. И это в конечном итоге приводит к устойчивому сообществу еврейской диаспоры", - сообщил Грин.
По его словам, многие родители-евреи при выборе образовательного учреждения в первую очередь мотивированы высоким уровнем обучения, и только во вторую - еврейской составляющей. Это означает, что школы сети ORT должны конкурировать с лучшими школами города, чтобы привлечь еврейские семьи.
При этом Грин отметил, что в школах ORT поощряется участие в национальных и религиозных традициях евреев.
"Это сочетание STEM-образования и еврейства для нас - действительно идеальный рецепт для того, чтобы мы могли создать еврейскую общину, чтобы еврейские семьи выбирали нашу школу, чтобы они могли вернуться домой с любовью к иудаизму", - сказал он.
Грин объяснил, что пандемия стала для школ серьезным вызовом, однако она принесла и неожиданные положительные возможности.
"Мы запускаем много совместных проектов, чтобы студенты могли работать со своими сверстниками по всему миру, виртуальные летние школы, виртуальные 3D-семинары по созданию анимационных фильмов и многое другое", - заметил гендиректор World ORT.
Он также выразил надежду, что, несмотря на пандемию, вскоре ученики смогут вернуться к образованию офлайн.
"Школа - это гораздо больше, чем просто обучение. Социализирующая сторона ее огромна. Мы хотим, чтобы наши ученики вернулись в класс со своими учителями лицом к лицу, максимально отойдя от виртуального мира, чтобы вернуть их к человеческим контактам", - констатировал Грин.
Kyiv Jewish Forum - международная дискуссионная площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов, стоящих перед евреями и миром. Организатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.