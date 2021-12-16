Сочетание STEM-образования и еврейства - основа современных еврейских общин, - Грин

Сеть ORT включает детские сады, младшие и средние школы, технические колледжи, университеты и центры обучения и подготовки взрослых.

"Мы привлекаем молодых людей в качестве гордых, знающих и вовлеченных евреев в процесс формирования еврейской идентичности, развития общины и лидерства. И это в конечном итоге приводит к устойчивому сообществу еврейской диаспоры", - сообщил Грин.

По его словам, многие родители-евреи при выборе образовательного учреждения в первую очередь мотивированы высоким уровнем обучения, и только во вторую - еврейской составляющей. Это означает, что школы сети ORT должны конкурировать с лучшими школами города, чтобы привлечь еврейские семьи.

При этом Грин отметил, что в школах ORT поощряется участие в национальных и религиозных традициях евреев.

"Это сочетание STEM-образования и еврейства для нас - действительно идеальный рецепт для того, чтобы мы могли создать еврейскую общину, чтобы еврейские семьи выбирали нашу школу, чтобы они могли вернуться домой с любовью к иудаизму", - сказал он.

Грин объяснил, что пандемия стала для школ серьезным вызовом, однако она принесла и неожиданные положительные возможности.

"Мы запускаем много совместных проектов, чтобы студенты могли работать со своими сверстниками по всему миру, виртуальные летние школы, виртуальные 3D-семинары по созданию анимационных фильмов и многое другое", - заметил гендиректор World ORT.

Он также выразил надежду, что, несмотря на пандемию, вскоре ученики смогут вернуться к образованию офлайн.

"Школа - это гораздо больше, чем просто обучение. Социализирующая сторона ее огромна. Мы хотим, чтобы наши ученики вернулись в класс со своими учителями лицом к лицу, максимально отойдя от виртуального мира, чтобы вернуть их к человеческим контактам", - констатировал Грин.

Kyiv Jewish Forum - международная дискуссионная площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов, стоящих перед евреями и миром. Организатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.