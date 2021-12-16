Поєднання STEM-освіти та єврейства - основа сучасних єврейських громад, - Грін

Мережа ORT включає дитячі садки, молодші та середні школи, технічні коледжі, університети та центри навчання та підготовки дорослих.

"Ми залучаємо молодих людей як гордих, знаючих та залучених євреїв у процес формування єврейської ідентичності, розвитку громади та лідерства. І це, зрештою, призводить до сталої спільноти єврейської діаспори", - повідомив Грін.

За його словами, багато батьків-євреїв при виборі освітньої установи насамперед мотивовані високим рівнем навчання, і лише в другу - єврейською складовою. Це означає, що школи мережі ORT повинні конкурувати з найкращими школами міста, щоб залучити єврейські сім'ї.

При цьому Грін зазначив, що у школах ORT заохочується участь у національних та релігійних традиціях євреїв.

"Це поєднання STEM-освіти та єврейства для нас - справді ідеальний рецепт для того, щоб ми могли створити єврейську громаду, щоб єврейські сім'ї обирали нашу школу, щоб вони могли повернутися додому з любов'ю до юдаїзму", - сказав він.

Грін пояснив, що пандемія стала для шкіл серйозним викликом, проте вона принесла й несподівані позитивні можливості.

"Ми запускаємо багато спільних проєктів, щоб студенти могли працювати зі своїми однолітками по всьому світу, віртуальні літні школи, віртуальні 3D-семінари зі створення анімаційних фільмів та багато іншого", - зауважив гендиректор World ORT.

Він також висловив сподівання, що, попри пандемію, незабаром учні матимуть змогу повернутися до освіти офлайн.

"Школа - це набагато більше, аніж просто навчання. Соціалізуюча сторона її величезна. Ми хочемо, щоб наші учні повернулися до класу зі своїми вчителями віч-на-віч, максимально відійшовши від віртуального світу, щоб повернути їх до людських контактів", - констатував Грін.

Kyiv Jewish Forum - міжнародний дискусійний майданчик для обговорення найбільш актуальних питань, що стоять перед євреями та світом. Організатором KJF є президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.