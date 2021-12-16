ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сочетание STEM-образования и еврейства - основа современных еврейских общин, - Грин

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 19:59
Сочетание STEM-образования и еврейства - основа современных еврейских общин, - Грин Фото: Дан Грин (пресс-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Сочетание традиций и новейших знаний в области точных наук становится основой для процветания еврейских общин.

Об этом рассказал Дан Грин, генеральный директор World ORT (общества ремесленного труда), во время третьего Kyiv Jewish Forum.

Сеть ORT включает детские сады, младшие и средние школы, технические колледжи, университеты и центры обучения и подготовки взрослых.

"Мы привлекаем молодых людей в качестве гордых, знающих и вовлеченных евреев в процесс формирования еврейской идентичности, развития общины и лидерства. И это в конечном итоге приводит к устойчивому сообществу еврейской диаспоры", - сообщил Грин.

По его словам, многие родители-евреи при выборе образовательного учреждения в первую очередь мотивированы высоким уровнем обучения, и только во вторую - еврейской составляющей. Это означает, что школы сети ORT должны конкурировать с лучшими школами города, чтобы привлечь еврейские семьи.

При этом Грин отметил, что в школах ORT поощряется участие в национальных и религиозных традициях евреев.

"Это сочетание STEM-образования и еврейства для нас - действительно идеальный рецепт для того, чтобы мы могли создать еврейскую общину, чтобы еврейские семьи выбирали нашу школу, чтобы они могли вернуться домой с любовью к иудаизму", - сказал он.

Грин объяснил, что пандемия стала для школ серьезным вызовом, однако она принесла и неожиданные положительные возможности.

"Мы запускаем много совместных проектов, чтобы студенты могли работать со своими сверстниками по всему миру, виртуальные летние школы, виртуальные 3D-семинары по созданию анимационных фильмов и многое другое", - заметил гендиректор World ORT.

Он также выразил надежду, что, несмотря на пандемию, вскоре ученики смогут вернуться к образованию офлайн.

"Школа - это гораздо больше, чем просто обучение. Социализирующая сторона ее огромна. Мы хотим, чтобы наши ученики вернулись в класс со своими учителями лицом к лицу, максимально отойдя от виртуального мира, чтобы вернуть их к человеческим контактам", - констатировал Грин.

Kyiv Jewish Forum - международная дискуссионная площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов, стоящих перед евреями и миром. Организатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Форум
NEWS
Еще один банк начал начислять тысячу за вакцинацию
Еще один банк начал начислять тысячу за вакцинацию
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше