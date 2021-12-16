Поєднання STEM-освіти та єврейства - основа сучасних єврейських громад, - Грін
Поєднання традицій та новітніх знань у сфері точних наук стає основою для процвітання єврейських громад.
Про це розповів Дан Грін, генеральний директор World ORT (Товариства ремісничої праці), під час третього Kyiv Jewish Forum.
Мережа ORT включає дитячі садки, молодші та середні школи, технічні коледжі, університети та центри навчання та підготовки дорослих.
"Ми залучаємо молодих людей як гордих, знаючих та залучених євреїв у процес формування єврейської ідентичності, розвитку громади та лідерства. І це, зрештою, призводить до сталої спільноти єврейської діаспори", - повідомив Грін.
За його словами, багато батьків-євреїв при виборі освітньої установи насамперед мотивовані високим рівнем навчання, і лише в другу - єврейською складовою. Це означає, що школи мережі ORT повинні конкурувати з найкращими школами міста, щоб залучити єврейські сім'ї.
При цьому Грін зазначив, що у школах ORT заохочується участь у національних та релігійних традиціях євреїв.
"Це поєднання STEM-освіти та єврейства для нас - справді ідеальний рецепт для того, щоб ми могли створити єврейську громаду, щоб єврейські сім'ї обирали нашу школу, щоб вони могли повернутися додому з любов'ю до юдаїзму", - сказав він.
Грін пояснив, що пандемія стала для шкіл серйозним викликом, проте вона принесла й несподівані позитивні можливості.
"Ми запускаємо багато спільних проєктів, щоб студенти могли працювати зі своїми однолітками по всьому світу, віртуальні літні школи, віртуальні 3D-семінари зі створення анімаційних фільмів та багато іншого", - зауважив гендиректор World ORT.
Він також висловив сподівання, що, попри пандемію, незабаром учні матимуть змогу повернутися до освіти офлайн.
"Школа - це набагато більше, аніж просто навчання. Соціалізуюча сторона її величезна. Ми хочемо, щоб наші учні повернулися до класу зі своїми вчителями віч-на-віч, максимально відійшовши від віртуального світу, щоб повернути їх до людських контактів", - констатував Грін.
Kyiv Jewish Forum - міжнародний дискусійний майданчик для обговорення найбільш актуальних питань, що стоять перед євреями та світом. Організатором KJF є президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.