SOCAR использует ЭДО от Linkos Group. Лидеры работают БЕЗБУМАГИ

В последние выходные мая, на одной из лучших бизнес-площадок столицы, в КВЦ “Парковый”, состоялась всеукраинская ІТ-конференция “Форсайт 1.9 Будущие”, посвященная электронному документообороту (ЭДО). Организовал масштабное мероприятие национальный разработчик программных решений — Linkos Group, что уже 19 лет подряд создает БЕЗБУМАЖНЫЕ технологии: оцифровывает бухгалтерские документы и отчетность на рынке Украины.

Футуристический стиль, инопланетные персонажи и работы приветствовали гостей и участников события, создавая соответствующую атмосферу технологичного будущего. Мероприятие собрало лидеров рынка из разных отраслей, стратегических бизнес-партнеров и сотрудников — всех, кто внедряет и активно использует программные продукты от Linkos Group.

Целью конференции было раскрыть магию цифровых технологий и на примере собственных клиентов, которые уже отказались от бумаги и внедрили ЭДО, вдохновить всех присутствующих открыто идти в цифру. Ведь в Linkos Group есть целый спектр решений для автоматизации документооборота, которые учитывают потребности и бизнес-модели как малого так и крупного бизнеса.

Среди приглашенных гостей был и SOCAR — лидер автозаправочного сектора Украины, известный качественным, удобным и доступным сервисом. Представитель компании Андрей Бузов, начальник отдела автоматизации учета, принял участие в брифинге, посвященном е-документообороту.

В Рамках открытого диалога Андрей поделился опытом внедрения и использования сервиса FlyDoc в его компании.

«С помощью FlyDoc у бухгалтера теперь есть возможность полноценно работать с электронным документом: проверять и подписывать ЭЦП, отправлять и принимать, согласовывать или отклонять. Также значительно сократилось время подписания документов обеими сторонами, особенно в условиях территориальной удаленности. Ну и, конечно же, значительная экономия времени и средств, затрачиваемых на обслуживание принтеров и бумага.

По словам Андрея Бузова, инициатива внедрения решения FlyDoc изначально шла от бухгалтерии компании SOCAR с предложением рассмотреть возможность внедрения цифровой подписи и обмена документами в электронном виде.

«Проанализировав продукты, которые есть на рынке, наш выбор остановился на решении FlyDoc от Linkos Group. Главным образом потому что мы работаем с учетной системой 1С, а FlyDoc является надстройкой над учетной системой. С одной стороны, это позволяет пользователям значительно экономить время при ее использовании, а с другой, нам, специалистам IT, дает некоторые возможности для маневра: более гибкая настройка системы под наши нужды. Кстати, Socar использует собственный функционал, который уже является частью FlyDoc. FlyDoc удобный и понятный для пользователя, поэтому наши сотрудники освоили работу с ним легко и просто», - рассказал он.

В брифинге также приняли участие представители известных брендов - БаДМ, Billa, Эпицентр, ДТЭК, где каждый поделился своими лайфхаками по внедрению ЭДО. Со сцены участники говорили о весомых преимуществах, которые получили компании в результате перехода на цифровой формат работы, о существенной экономии ресурсов, как мотивировали и убеждали сотрудников в необходимости работы по-новому. Участники подчеркнули, что большинство их контрагентов положительно восприняли переход на электронный документооборот.

То, что рынок Украины готов к электронному документообороту и перестройки привычных бумажных бизнес-процессов доказано клиентами Linkos Group.