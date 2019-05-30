SOCAR використовує ЕДО від Linkos Group. Лідери працюють БЕЗПАПЕРУ

В останні вихідні травня, на одному з найкращих бізнес-майданчиків столиці, у КВЦ “Парковий”, відбулася всеукраїнська ІТ-конференція “Форсайт 1.9 Майбутні”, присвячена електронному документообігу (ЕДО). Організував масштабний захід національний розробник програмних рішень — Linkos Group, що вже 19 років поспіль створює БЕЗПАПЕРОВІ технології: оцифровує бухгалтерські документи та звітність на ринку України.

Футуристичний стиль, іншопланетні персонажі та роботи вітали гостей і учасників події, створюючи відповідну атмосферу технологічного майбутнього. Захід зібрав лідерів ринку з різних галузей, стратегічних бізнес-партнерів та співробітників — усіх, хто впроваджує та активно використовує програмні продукти від Linkos Group.

Метою конференції було розкрити магію цифрових технологій та на прикладі власних клієнтів, які вже відмовились від паперу та впровадили ЕДО, надихнути всіх присутніх відкрито йти у цифру. Адже у Linkos Group є цілий спектр рішень для автоматизації документообігу, які враховують потреби та бізнес-моделі як малого так і великого бізнесу.

Серед запрошених гостей був і SOCAR — лідер автозаправного сектору України, відомий якісним, зручним та доступним сервісом. Представник компанії Андрій Бузов, начальник відділу автоматизації обліку, взяв участь у брифінгу, присвяченому е-документообігу.

Урамках відкритого діалогу Андрій поділився досвідом впровадження та використання сервісу FlyDoc в його компанії.

«За допомогою FlyDoc у бухгалтера тепер є можливість повноцінно працювати з електронним документом: перевіряти його та підписувати ЕЦП, відправляти та приймати, погоджувати або відхиляти. Також значно скоротився час підписання документів обома сторонами, особливо в умовах територіальної віддаленості. Ну і, звісно ж, — значна економія часу та коштів, що витрачаються на обслуговування принтерів та папір.

За словами Андрія Бузова, ініціатива впровадження рішення FlyDoc відпочатку йшла від бухгалтерії компанії SOCAR з пропозицією розглянути можливість впровадження цифрового підпису та обміну документами в електронному вигляді.

«Проаналізувавши продукти, які є на ринку, наш вибір зупинився на рішенні FlyDoc від Linkos Group. Головним чином тому що ми працюємо з обліковою системою 1С, а FlyDoc є надбудовою над обліковою системою. З одного боку, це дозволяє користувачам значно зекономити час при її використанні, а з іншого, нам, спеціалістам ІТ, дає деякі можливості для маневру: більш гнучке налаштування системи саме під наші потреби. До речі, Socar використовує власний функціонал, який вже є частиною FlyDoc. FlyDoc зручний і зрозумілий для користувача, тому наші співробітники освоїли роботу з ним легко та швидко», - розповів він.

У брифінгу також взяли участь представники відомих брендів - БаДМ, Billa, Епіцентр, ДТЕК, де кожен поділився власними лайфхаками з впровадження ЕДО. Зі сцени учасники говорили про вагомі переваги, які отримали компанії в результаті переходу на цифровий формат роботи, про суттєву економію ресурсів, як мотивували та переконували співробітників у необхідності роботи по-новому. Участники підкреслили, що більшість їх контрагентів позитивно сприйняли перехід на електронний документообіг.

Те, що ринок України готовий до електронного документообігу та перебудови звичних паперових бізнес-процесів доведено клієнтами Linkos Group.