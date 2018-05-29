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События на "Лесной": суд отдал третьего задержанного на поруки нардепу

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 18:52
Фото: заседание суда (РБК-Украина)
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Срок действия постановления - до 27 июля

Деснянский районный суд Киева постановил отдать на поруки народному депутату Билецкому третьего задержанного по делу относительно событий на Дарынке - Ярослава Ткаченко. Об этом сообщил судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Учитывая данные, зачитанные в суде, суд постановил применить к Ярославу Ткаченко личное поручительство. Подозреваемый ранее не судим. В заседании Билецкий просил предоставить ему Ткаченко под личное поручительство", - сказала судья.

Также суд постановил возложить на Ярослава Ткаченко следующие обязанности: прибывать в суд, прокурора и следователя по первому требованию.

"Срок действия постановления до 27 июля, и освободить из-под стражи в зале суда", - добавила судья.

Отметим, Ткаченко инкриминировали статью 296 часть 4.

Ранее прокурор по делу заявил, что ему не известны факты применения физического насилия к подозреваемому. Прокуратура также просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд также удовлетворил ходатайство стороны защиты Ткаченко о судебно-медицинском обследовании в отношении него.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 27 мая, представители организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера за замечание. Далее имело место противостояние с правоохранителями. Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ.

Ранее сегодня Деснянский районный суд Киева по делу относительно событий на Дарынке в отношении одного из трех задержанных - Павла Мороза - также постановил отдать его на поруки нардепу Билецкому.

События на "Лесной": суд отдал второго задержанного на поруки Суд начал рассмотрение дела о погроме киосков на Дарынке
Теги публикации: избиение, пенсионеры, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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