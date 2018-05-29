Погром киосков на Дарынке: суд отдал Павла Мороза на поруки нардепу

Ему инкриминировали статью 296 и нападение на правоохранителей

Деснянский районный суд Киева по делу относительно событий на Дарынке в отношении одного из трех задержанных - Павла Мороза - постановил отдать его на поруки народному депутату Билецкому. Об этом в зале суда заявила судья, передает корреспондент РБК-Украина.



"Суд постановил к Павлу Морозу 1996 года рождения, безработному и студенту применить меру пресечения в виде личной поруки народного депутата Билецкого. При вынесении решения судом учитываются практики Европейского суда", - заявила судья.



Отметим, Павлу Морозу инкриминировали статью 296 и нападение на правоохранителей.

Отметим, в Киеве в воскресенье, 27 мая, представители организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера за замечание. Далее имело место противостояние с правоохранителями. Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ.

Напомним, на территории торгового центра "Bazar" злоумышленник избил военного пенсионера и исчез. Впоследствии его задержали. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.