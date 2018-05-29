Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Погром киосков на Дарынке: суд отдал Павла Мороза на поруки нардепу

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 17:05
Фото: Павел Мороз (РБК-Украина)
Фото: Павел Мороз (РБК-Украина)

Ему инкриминировали статью 296 и нападение на правоохранителей

Деснянский районный суд Киева по делу относительно событий на Дарынке в отношении одного из трех задержанных - Павла Мороза - постановил отдать его на поруки народному депутату Билецкому. Об этом в зале суда заявила судья, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил к Павлу Морозу 1996 года рождения, безработному и студенту применить меру пресечения в виде личной поруки народного депутата Билецкого. При вынесении решения судом учитываются практики Европейского суда", - заявила судья.

Отметим, Павлу Морозу инкриминировали статью 296 и нападение на правоохранителей.

Отметим, в Киеве в воскресенье, 27 мая, представители организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера за замечание. Далее имело место противостояние с правоохранителями. Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ.

Напомним, на территории торгового центра "Bazar" злоумышленник избил военного пенсионера и исчез. Впоследствии его задержали. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Продолжается рассмотрение дела о погроме киосков на Дарынке Суд оставил под стражей участницу нападения на бойца АТО
Теги публикации: избиение, пенсионеры, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top