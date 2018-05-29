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Інтерв'ю

Події на "Лісовій": суд віддав третього затриманого на поруки нардепу

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 18:52
Фото: засідання суду (РБК-Україна)
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Строк дії ухвали - до 27 липня

Деснянський районний суд Києва ухвалив віддати на поруки народному депутату Білецькому третього затриманого по справі щодо подій на Даринку - Ярослава Ткаченко. Про це повідомив суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Враховуючи дані, зачитані у суді, суд ухвалив застосувати до Ярослава Ткаченка особисту поруку. Підозрюваний раніше не судимий. В засіданні Білецький просив надати йому Ткаченка під особисту поруку", - сказала суддя.

Також суд ухвалив покласти на Ярослава Ткаченка наступні обов'язки: прибувати до суду, прокурора та слідчого за першою вимогою.

"Строк дії ухвали до 27 липня, і звільнити з-під варти в залі суду", - додала суддя.

Зазначимо, Ткаченку інкримінували статтю 296 частину 4.

Раніше прокурор у справі заявив, що йому не відомі факти про застосування фізичного насильства до підозрюваного. Прокуратура також просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Суд також задовольнив клопотання сторони захисту Ткаченка про судово-медичне обстеження щодо нього.

Нагадаємо, у Києві в неділю, 27 травня, представники організації "С14" почали громити кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де днем ​​раніше побили військового пенсіонера через зауваження. Далі мало місце протистояння з правоохоронцями. Поліція застосувала проти порушників сльозогінний газ.

Раніше сьогодні Деснянський районний суд Києва у справі щодо подій на Даринку відносно одного із трьох затриманих - Павла Мороза - також ухвалив віддати його на поруки нардепу Білецькому.

Події на "Лісовій": суд віддав другого затриманого на поруки Суд почав розгляд справи щодо погрому кіосків на Даринку
Теги публікації: избиение, пенсионеры, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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