Події на "Лісовій": суд віддав третього затриманого на поруки нардепу

Строк дії ухвали - до 27 липня

Деснянський районний суд Києва ухвалив віддати на поруки народному депутату Білецькому третього затриманого по справі щодо подій на Даринку - Ярослава Ткаченко. Про це повідомив суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Враховуючи дані, зачитані у суді, суд ухвалив застосувати до Ярослава Ткаченка особисту поруку. Підозрюваний раніше не судимий. В засіданні Білецький просив надати йому Ткаченка під особисту поруку", - сказала суддя.



Також суд ухвалив покласти на Ярослава Ткаченка наступні обов'язки: прибувати до суду, прокурора та слідчого за першою вимогою.



"Строк дії ухвали до 27 липня, і звільнити з-під варти в залі суду", - додала суддя.

Зазначимо, Ткаченку інкримінували статтю 296 частину 4.

Раніше прокурор у справі заявив, що йому не відомі факти про застосування фізичного насильства до підозрюваного. Прокуратура також просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Суд також задовольнив клопотання сторони захисту Ткаченка про судово-медичне обстеження щодо нього.

Нагадаємо, у Києві в неділю, 27 травня, представники організації "С14" почали громити кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де днем ​​раніше побили військового пенсіонера через зауваження. Далі мало місце протистояння з правоохоронцями. Поліція застосувала проти порушників сльозогінний газ.

Раніше сьогодні Деснянський районний суд Києва у справі щодо подій на Даринку відносно одного із трьох затриманих - Павла Мороза - також ухвалив віддати його на поруки нардепу Білецькому.